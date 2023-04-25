вторник 25.04.2023 23:24:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:35, 25 апреля 2023 года

На орловском мусоросортировочном комплексе обещают отремонтировать оборудование в течение 10 дней

Проблема с вывозом отходов стала одной из центральных тем на заседании областного совета.


Орловский перерабатывающий комплекс приостановил прием отходов. За пять лет работы впервые одновременно отказали сразу все транспортировочные ленты.

Мусорный форс-мажор разбирали 25 апреля на сессии областного совета. Куда вывозить отходы в итоге нашли. Мусор принял у себя "ЭкоГрад". Отремонтировать оборудование на мусоросортировочном комплексе обещают в течение 10 дней.

Также депутаты приняли закон, который должен навести порядок в сфере перевозок. Он определит права, обязанности и ответственность служб заказа легкового такси. Также слово перед депутатами держали омбудсмены.

Читайте также:В Орле региональные омбудсмены отчитались о работе перед депутатами облсовета



Анна Вайсергисер
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.