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20:35, 25 апреля 2023 года На орловском мусоросортировочном комплексе обещают отремонтировать оборудование в течение 10 дней Проблема с вывозом отходов стала одной из центральных тем на заседании областного совета.





Орловский перерабатывающий комплекс приостановил прием отходов. За пять лет работы впервые одновременно отказали сразу все транспортировочные ленты.



Мусорный форс-мажор разбирали 25 апреля на сессии областного совета. Куда вывозить отходы в итоге нашли. Мусор принял у себя "ЭкоГрад". Отремонтировать оборудование на мусоросортировочном комплексе обещают в течение 10 дней.



Также депутаты приняли закон, который должен навести порядок в сфере перевозок. Он определит права, обязанности и ответственность служб заказа легкового такси. Также слово перед депутатами держали омбудсмены.



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Анна Вайсергисер



