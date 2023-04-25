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15:48, 25 апреля 2023 года

В Орле региональные омбудсмены отчитались о работе перед депутатами облсовета

Заседание прошло 25 апреля.


В ходе заседания с докладом выступили уполномоченный по правам человека Наталия Балашова, по правам ребенка – Константин Домогатский, по защите прав предпринимателей – Евгений Лыкин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталия Балашова рассказала, что в ее адрес поступило 1 397 жалоб и обращений. Количество коллективных обращений возросло до 51, большинство вопросов касались защите прав в сфере миграции – 38,7%.

Константин Домогатский принял 913 обращений, где превалировали темы семейных правоотношений, жилищных прав, медобеспечения. В ушедшем году выросло число жалоб и обращений по спорам, связанным с воспитанием детей.

Евгений Лыкин отметил, что к нему обратились 1 623 субъекта бизнеса. Также поступило 167 письменных обращений. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе сообщил, что возросло количество жалоб по аспектам уголовного преследования и налогового контроля.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области




Сергей Силаев
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