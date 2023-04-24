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15:36, 24 апреля 2023 года

В честь Дня Победы на Орловщине пройдет больше 80 мероприятий

Запланированы концерты, квесты, выставки, кинопоказы и многое другое.


Тема затронута была сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании в областной администрации, которое провел заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Всего в регионе пройдет порядка 80 мероприятий. Это и концерты, и квесты, и кинопоказы, и выставки, интересны они будут как взрослому поколению, так и молодежи. 

- Центральными в день празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне станут памятные мемориальные мероприятия с возложением цветов к местам воинских захоронений и праздничные мероприятия в городе Орле, - отмечает пресс-служба регионального правительства.

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Ольга СУПОНЕВА
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