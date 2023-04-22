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18:00, 22 апреля 2023 года На Орловщине благоустроят больше 300 братских захоронений Солдатские могилы в порядок планируется привести к Дню Победы.





В Орловской области в рамках экологического двухмесячника уборка и благоустройство пройдут и на братских захоронениях. Планируется облагородить их более трехсот.



Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Отметим, что 22 апреля в Орле и по всей области прошли субботники. В них поучаствовало Об этом сообщили вОтметим, что 22 апреля в Орле и по всей области прошли субботники. В них поучаствовало более 80 тысяч человек.





Ольга СУПОНЕВА



