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13:30, 22 апреля 2023 года На весенний субботник на Орловщине вышло 80 тысяч человек В уборке поучаствовали трудовые коллективы, молодежь, общественники, представители органов власти.





В Орловской области 22 апреля 2023 состоялся большой весенний субботник. К нему присоединилось более 80 тысяч жителей региона.



Общими усилиями орловцы привели в порядок общественные территории, очистили берега рек и лесополосы от мусора. В уборке участие приняли трудовые коллективы, студенты, общественники, представители властных структур и просто неравнодушные к общему дому орловцы. В планах на сегодня также - ликвидировать около 50 несанкционированных свалок и вывезти больше тонны мусора, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.



Экологический двухмесячник в Орловской области продолжится до 1 июня.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



