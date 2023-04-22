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14:00, 22 апреля 2023 года

В Орловской области с 22 апреля запущены дачные автобусы

Все запланированные автобусы вышли на линию.


Движение дачных автобусов в Орловской области запущено с 22 апреля. Дачников повезли к их участкам по всем запланированным маршрутам.

Об этом сообщает КУ ОО "Организатор перевозок". В этом году сезон дачного транспорта начался раньше привычного срока: погода уже зовет садоводов на их огороды. Расписание автобусов мы публиковали ранее, посмотреть его можно здесь. 

Если есть какие-то замечания относительно работы дачного транспорта, можно сообщать их сли по телефонам: (4862) 44-33-64, 63-00-57, с 9 до 18 часов. Электронная почта для письменных обращений - ku.oo.op@mail.ru

Фото: t.me/orel57express


Ольга СУПОНЕВА
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