В Орловской области с 22 апреля запущены дачные автобусы

Все запланированные автобусы вышли на линию.

Движение дачных автобусов в Орловской области запущено с 22 апреля. Дачников повезли к их участкам по всем запланированным маршрутам.



Об этом сообщает КУ ОО "Организатор перевозок". В этом году сезон дачного транспорта начался раньше привычного срока: погода уже зовет садоводов на их огороды. Расписание автобусов мы публиковали ранее, посмотреть его можно

Если есть какие-то замечания относительно работы дачного транспорта, можно сообщать их сли по телефонам: (4862) 44-33-64, 63-00-57, с 9 до 18 часов. Электронная почта для письменных обращений -

ku.oo.op@mail.ru



Фото: t.me/orel57express