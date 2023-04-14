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15:29, 14 апреля 2023 года Как будут ходить дачные автобусы в Орле, Мценске и Ливнах: расписание на 2023 год Публикуем подробное расписание дачных автобусов в Орловской области.









Согласно информации, представленной КУ ОО "Организатор перевозок", автобусы будут ходить по маршрутам с 22 апреля по 22 октября включительно. Ниже - расписание.







В 2023 году автобусы в Орловской области к дачам пойдут с 22 апреля. Публикуем подробное расписание дачных автобусов в Орле, Мценске и Ливнах на 2023 год.Согласно информации, представленной КУ ОО "Организатор перевозок", автобусы будут ходить по маршрутам с 22 апреля по 22 октября включительно. Ниже - расписание.





Ольга СУПОНЕВА



