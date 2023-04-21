В Орловской области увеличится сев масличных культур и картофеля

Работы уже стартовали.

Об этом 21 апреля в рамках прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. Глава региона отметил, что за последние пять лет производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в два с половиной раза.

Регион в 2022 году занял первое место в ЦФО по производству гречихи, третье место – в России, зафиксированы также рекордные показатели по зерновым.

– В прошлом году у нас был рекорд по масличным культурам, в этом году увеличится сев по масличным культурам и картофелю, - заявил Клычков.



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