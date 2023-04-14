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21:12, 14 апреля 2023 года На Орловщине идет активная посадка картофеля Первые всходы ожидают через две – три недели. В Орловской области – самый пик посадки картофеля. В одном из крупнейших хозяйств Орловского округа процесс буквально кипит – высаживают 30 гектаров в день и планируют нарастить объемы. Сейчас ведется работа с сортами, которые не боятся холодов. Подробнее – в сюжете Марии Семак. Мария Семак
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