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17:29, 21 апреля 2023 года В Орле стартовал цикл майских праздничных мероприятий В центре города сегодня состоялся концерт "Навстречу Победе!".





В Орле уже начался цикл мероприятий, посвященных майским праздникам. 21 апреля в центре города состоялся концерт "Навстречу Победе!".



Для горожан прямо на улице, возле МФЦ на Ленина, выступили воспитанники Орловской детской хоровой школы. В 18.00 сегодня же выступит ансамбль "Славица" перед гостиницей "Салют".



Фото и видео: администрация Орла



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Ольга СУПОНЕВА



