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17:30, 21 апреля 2023 года В Орле высадят 150 тысяч цветов Клумбы украсят тюльпаны, канны, виолы, петунии и другие растения.





Уже готовы распуститься тюльпаны: луковиц высажено больше 25 тысяч. Клумбы украсят, также, желтые канны, виолы, петунии и другие растения.



Как отметили в администрации Орла, высадка виол и цинерарий продолжается сейчас. Теплолюбивые петунии и бархатцы займут свое место на клумбах чуть позже, летом.



Фото: администрация Орла



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Ольга СУПОНЕВА



