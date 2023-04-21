Главная » Новости



15:10, 21 апреля 2023 года На улицах Орла установят топиарные фигуры Городское пространство украсят "Орден Победы", "маяк", "корабль", "дельфины" и отреставрированный "орел".





Топиарные фигуры этой весной вернутся на улицы Орла. Первой из низ станет "Орден Победы", его уже скоро установят в сквере танкистов.



Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, также на улицах в 2023 году установят уже знакомые горожанам "дельфины", "корабль", "маяк". Также украсит город и отреставрированный "орел". Эти фигуры займут свои места к середине лета.



Фото: архив









Ольга СУПОНЕВА



