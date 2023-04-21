пятница 21.04.2023 12:39:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:55, 21 апреля 2023 года

Следком начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Свердловском районе

20 апреля в деревне Давыдово сгорел жилой дом вместе с находившимся в нем человеком.


Следственный комитет Орловской области объявил о проведении проверку по факту гибели пожилого мужчины при пожаре в жилом доме. Серьезное ЧП случилось в Свердловском районе 20 апреля: в деревне Давыдово сгорел жилой дом с хозпостройкой, на месте пожара найдены останки человека.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Предположительной причиной происшествия стало неосторожное курение. На месте ЧП работали бригады сразу из трех пожарных частей, они отбили от огня находящиеся рядом постройки, в том числе жилой дом. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.