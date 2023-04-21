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10:55, 21 апреля 2023 года Следком начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Свердловском районе 20 апреля в деревне Давыдово сгорел жилой дом вместе с находившимся в нем человеком.









- Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Предположительной причиной происшествия стало Следственный комитет Орловской области объявил о проведении проверку по факту гибели пожилого мужчины при пожаре в жилом доме. Серьезное ЧП случилось в Свердловском районе 20 апреля: в деревне Давыдово сгорел жилой дом с хозпостройкой, на месте пожара найдены останки человека. - Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил сайту "Вести-Орел"Предположительной причиной происшествия стало неосторожное курение. На месте ЧП работали бригады сразу из трех пожарных частей, они отбили от огня находящиеся рядом постройки, в том числе жилой дом.





Ольга СУПОНЕВА



