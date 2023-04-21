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9:13, 21 апреля 2023 года

В Свердловском районе мужчина сгорел в частном доме

Предположительной причиной трагического пожара стала непогашенная сигарета.


В Свердловском районе Орловской области дотла сгорел жилой дом, а вместе с ним и находившийся внутри пожилой мужчина. ЧП с летальным исходом произошло днем 20 апреля в деревне Давыдово.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, горел не только жилой дом, но и находящееся рядом нежилое строение, огонь разбушевался так, что грозил перекинуться на соседние сараи и дом. Сотрудники сразу трех пожарных частей работали на месте происшествия, огонь удалось усмирить: пожар локализовали и не дали распространиться дальше. 

- В результате пожара выгорел дом на 48 квадратных метров, пристроенная к нему хозяйственная постройка и нежилой деревянный дом на 24 квадратных метрах.  На месте пожара обнаружены фрагменты тела мужчины 1961 года рождения. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении, - пояснили в чрезвычайном ведомстве. 





Ольга СУПОНЕВА
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