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12:18, 20 апреля 2023 года На водителя фуры, насмерть сбившего пешехода в Орле, завели уголовное дело 19 апреля в Лужках большегруз задавил молодого человека прямо на пешеходном переходе.







После смертельного ДТП , случившегося в районе Лужков Орла 19 апреля, возбуждено уголовное дело. Большегруз "Даф" задавил молодого пешехода, переходившего дорогу по зебре на зеленый свет.

- В озбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Расследование продолжается. Известно, что водитель проехал на красный свет. Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.















Ольга СУПОНЕВА



