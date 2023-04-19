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10:40, 19 апреля 2023 года На Поселковой в Орле 19 апреля фура насмерть сбила пешехода Молодой мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.





Трагическое ДТП случилось сегодня утром, 19 апреля, в районе Лужков. На Поселковой улице фура "Даф" насмерть сбила молодого мужчину, 26-летний пешеход погиб на месте происшествия.



В пресс-службе УМВД России по Орловской области сайту "Вести-Орел" озвучили предварительную информацию о случившемся. Все произошло около восьми часов. Известно, что пешеход проезжую часть переходил на зеленый сигнал светофора. Фура ехала в направлении Лужковской улицы.



- В районе дома № 6 по улице Поселковой произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля "ДАФ", с последующим падением пешехода на автомобиль "Ниссан", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пешеход погиб, - прокомментировали в ведомстве.





Ольга СУПОНЕВА



