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13:30, 20 апреля 2023 года Художник-иллюстратор Алексей Шевченко дал творческие советы молодым орловцам Встреча с мастером прошла в "Бунинке".





В Орловской областной библиотеке имени Бунина прошла творческая встреча с известным художником-иллюстратором Алексеем Шевченко.



В прошлом году мастер отметил 60-летний юбилей. Свой опыт художник передает молодежи во время творческих встреч.



Интересно было всем. Алексей Шевченко рассказал о том, как проходит его рабочий день, как придумывается образ книжных героев, почему иллюстратору важно читать.



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Эва Стасюлевич



