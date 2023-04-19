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12:30, 19 апреля 2023 года Алексей Шевченко: "Иллюстратор должен любить свою работу" В Орле проходят творческие встречи с одним из самых популярных и известных в России иллюстраторов взрослых и детских книг. Художник живет и творит в нашем городе, с удовольствием рассказывая молодежи об этом искусстве. С мастером побеседовала и Эва Стасюлевич.











Эва Стасюлевич



