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16:55, 19 апреля 2023 года

Мэр Орла Юрий Парахин подтвердил, что отопление в городе отключат 21 апреля

Решение коснется не только жилых домов.


Об этом градоначальник заявил в социальных сетях 19 апреля.

Весна полностью вступила в свои права, поэтому с пятницы, 21 апреля, по рекомендации губернатора Орловской области закрываем в Орле отопительный сезон. Решение коснется и жилых домов, и объектов соцкультбыта, - написал мэр.

Также глава города поблагодарил ресурсоснабжающие компании за работы и отметил, что без проблем не обошлось. Однако для подготовки к зимнему периоду времени достаточно. Напомним, на территории всего региона отопление планировали отключить в пятницу, 21 апреля.



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Сергей Силаев
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