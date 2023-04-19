Мэр Орла Юрий Парахин подтвердил, что отопление в городе отключат 21 апреля

Решение коснется не только жилых домов.

Об этом градоначальник заявил в социальных сетях 19 апреля.

– Весна полностью вступила в свои права, поэтому с пятницы, 21 апреля, по рекомендации губернатора Орловской области закрываем в Орле отопительный сезон. Решение коснется и жилых домов, и объектов соцкультбыта, - написал мэр.

Также глава города поблагодарил ресурсоснабжающие компании за работы и отметил, что без проблем не обошлось. Однако для подготовки к зимнему периоду времени достаточно. Напомним, на территории всего региона отопление планировали отключить в пятницу, 21 апреля.