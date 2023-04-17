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20:38, 17 апреля 2023 года В Орловской области отопительный сезон завершится 21 апреля По прогнозам синоптиков, необходимая температура будет на столбиках термометров в течение пяти дней.





Об этом 17 апреля в рамках прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. – Отопительный сезон заканчивается когда на протяжении пяти дней температура +8. По прогнозам синоптиков такая температура настанет 21 апреля, - отметил глава региона. В связи с этим до глав районов доводится информация о том, чтобы с 21 апреля началось отключение отопления.





Сергей Силаев



