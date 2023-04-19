В Орловской области куры снесли более пяти миллионов яиц с начала года

Результат получен в первом квартале года.

По данным Орелстата, на территории региона 1 миллион 929 тысяч кур. На начало апреля птицы снесли 5,2 миллиона яиц. Также в первом квартале произведено 84,5 тысячи тонн скота и птицы на убой, 27,6 тысячи тонн молока.

В среднем одна корова дает 1 576 килограммов молока, а одна курица снесла 56 яиц. Напомним, ранее стало известно, что Орловской области стало меньше овец и кур, но больше свиней.