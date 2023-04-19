В Орловской области стало меньше овец и кур, но больше свиней

Данные о поголовье скота в регионе предоставил Орелстат.

Согласно статистике ведомства, в сельхозорганизациях Орловщины на 1 аперля 2023 года насчитывалось 129 тысяч голов крупного рогатого скота с приростом 18,2% к аналогичному периоду прошлого года и 983 тысячи голов свиней с приростом 16,6%.

Овец и кур стало меньше на 18,5% и 0,2% соответственно. Поголовье птиц находится на уровне 1 миллион 929 тысяч голов, а овец – на уровне 2,9 тысяч.

Производство мяса в регионе значительно возросло. Также куры стали нести больше яиц, однако производство молока снизилось. Напомним, всего куры снесли с начала года больше пяти миллионов яиц.