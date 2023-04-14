В Орловской области могут возбудить уголовное дело за поджог травы

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17:33, 13 апреля 2023 года
В Орловской области могут возбудить уголовное дело за поджог травыВ результате неконтролируемого горения уничтожены две хозпостройки.
Огонь быстро распространился на большую площадь 11 апреля после того, как неустановленные лица подожгли сухую траву на территории населенного пункта. ЧП случилось в СНТ "Ветеран".
– В результате пожара хозяйственные постройки были уничтожены огнем, а благодаря пожарным соседние строения удалось спасти. По данному факту начата проверка сообщения о преступлении в рамках уголовного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Напомним, жителей региона оштрафовали более чем на полмиллиона рублей за нарушение правил сжигания и сухой травы.
Сергей Силаев