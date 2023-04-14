В Орловской области могут возбудить уголовное дело за поджог травы

В результате неконтролируемого горения уничтожены две хозпостройки.

Огонь быстро распространился на большую площадь 11 апреля после того, как неустановленные лица подожгли сухую траву на территории населенного пункта. ЧП случилось в СНТ "Ветеран".

– В результате пожара хозяйственные постройки были уничтожены огнем, а благодаря пожарным соседние строения удалось спасти. По данному факту начата проверка сообщения о преступлении в рамках уголовного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, жителей региона оштрафовали более чем на полмиллиона рублей за нарушение правил сжигания и сухой травы.