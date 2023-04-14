Орловцев оштрафовали более чем на полмиллиона рублей за нарушение правил сжигания мусора и травы

За неполные две недели апрели сотрудники МЧС выезжали на вызовы более тысячи раз.

Специалисты МЧС в апреле более 800 раз тушили возгорания сухой травы и более 230 раз – мусора. Инспекторы проводят профилактическую работу по всем фактам сжигания.

В настоящее время составлено 533 протокола об административных нарушениях. В результате уже назначено 97 штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей и 436 предупреждений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ГУ МЧС России по Орловской области напоминают, что свидетели пожара должны сразу сообщать о происшествии по номерам 01, 101 или 112.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области