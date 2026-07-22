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21:00, 22 июля 2026 года В Орловской области продолжается строительство западного обхода Этот проект избавит Орел от 15 тысяч автомобилей в сутки, преимущественно большегрузов.







Продолжается строительство западного обхода Орла. Новая четырехполосная дорога протяженностью 16 километров призвана облегчить движение в городе, убрав транзитный транспорт.



На стройплощадке трудятся десятки рабочих и единиц техники. Несмотря на сложности, участок в Урицком районе почти готов.



На днях завершат все работы и выложат верхний слой асфальта. Появилось и освещение. Некоторые решения оказались внеплановыми. С чего начинается каждый километр трассы, расскажет Ольга Прилепская.





Ольга Прилепская





