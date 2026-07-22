Уборочная кампания в Орловской области набирает обороты

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20:20, 22 июля 2026 года
Уборочная кампания в Орловской области набирает оборотыПервые комбайны вышли на поля в Ливенском и Покровском районах.
В Орловской области набирает обороты уборочная кампания. Первые комбайны вышли на поля в Ливенском районе, а затем техника заработала и в Покровском районе.
Каждая минута на вес золота — нужно успеть собрать озимую пшеницу до конца июля, пока погода благоприятствует. Первыми убирают сорта "Гром" и "Льговская-4".
Зерно уже сейчас выглядит великолепно: золотистое, наливное и чистое — идеально для качественной муки. О сборе нового урожая расскажет Юлия Сабельникова.
Юлия Сабельникова
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