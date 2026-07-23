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8:45, 23 июля 2026 года Житель Тросны предстанет перед судом за гибель двухлетнего сына Трагедия произошла в июне этого года.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против жителя Троснянского района. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.



Трагедия случилась 8 июня 2026 года в поселке Тросна. Обвиняемый чистил салон автомобиля и оставил там телефон с неисправной батареей. Затем он ушел в дом, двухлетний сын оказался без присмотра рядом с машиной с открытыми дверями. Ребенок залез в салон, и там из-за неисправного электрооборудования вспыхнул пожар. Мальчик получил ожоги, от которых скончался.



По мнению следствия, трагедия произошла из-за небрежности отца, не обеспечившего должный контроль за ребенком. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.





Сергей Мерцалов





