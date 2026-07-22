В Орловской области опровергли фейк о создании трудовых отрядов для помощи аграриям
Указ якобы подписал губернатор Андрей Клычков.
Фото: правительство Орловской области
В Орловской области распространили очередной фейк. В соцсетях появился фальшивый указ губернатора Андрея Клычкова о создании трудовых отрядов для помощи сельхозпредприятиям во время уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Такого документа нет! Вся важная информация публикуется на официальных сайтах органов исполнительной власти. Доверяйте только проверенным источникам", - предупредили в пресс-службе.