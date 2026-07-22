Орловщина планирует укреплять связи с регионами Республики Беларусь
Губернатор Андрей Клычков обсудил вопросы сотрудничества с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком в ходе рабочего визита в Республику Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
На встрече обсуждались вопросы экономического и социального сотрудничества между двумя регионами. Андрей Клычков подчеркнул, что Россия и Беларусь остаются важными партнерами. Особое внимание уделяется развитию региональных связей. Губернатор отметил, что дружба с Беларусью растет: переговоры, форумы и совместные мероприятия приносят положительные результаты. Он выразил уверенность в продолжении этого курса.
Клычков поблагодарил Петра Пархомчика за внимание к Орловской области и высокую оценку потенциала сотрудничества. Стороны договорились о продолжении совместной работы. Партнерство между регионами будет укрепляться, и новые соглашения могут быть подписаны в ближайшее время.