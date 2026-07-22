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16:30, 22 июля 2026 года

Орловщина планирует укреплять связи с регионами Республики Беларусь

Губернатор Андрей Клычков обсудил вопросы сотрудничества с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком в ходе рабочего визита в Республику Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На встрече обсуждались вопросы экономического и социального сотрудничества между двумя регионами. Андрей Клычков подчеркнул, что Россия и Беларусь остаются важными партнерами. Особое внимание уделяется развитию региональных связей. Губернатор отметил, что дружба с Беларусью растет: переговоры, форумы и совместные мероприятия приносят положительные результаты. Он выразил уверенность в продолжении этого курса.

Клычков поблагодарил Петра Пархомчика за внимание к Орловской области и высокую оценку потенциала сотрудничества. Стороны договорились о продолжении совместной работы. Партнерство между регионами будет укрепляться, и новые соглашения могут быть подписаны в ближайшее время.


Сергей Мерцалов
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