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15:00, 22 июля 2026 года Ремонт подвесного моста в центре Орла начнется после Дня города Контракт с подрядчиком заключен.







Ремонт подвесного моста "Юбилейный", соединяющего детский парк и Богоявленскую площадь, начнется после Дня города. Об этом рассказал заместитель директора "Спецавтобазы". Контракт с подрядчиком заключен.



Работы ранее оценивали в 46 миллионов рублей и ставили срок выполнения к маю 2027-го года.

"Подрядная организация в ближайшее время планирует получить все необходимые документы для начала работ, и после Дня города фактически стартовать. Будут заменены пролетные строения моста, усилены опоры, которые достаточно износились, приведена в порядок прилегающая территория, укреплены береговые откосы, смонтировано освещение", – рассказал Кузнецов.





Артем Ежаков





