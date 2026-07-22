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12:30, 22 июля 2026 года В Орле на День города выступят Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов Они споют для горожан в рамках музыкально-патриотического фестиваля "Русское лето. Zа Россию".





5 августа в Орле состоится музыкально-патриотический фестиваль "Русское лето. Zа Россию". Он пройдет на площади Ленина с 15:00 до 22:30. На главной сцене для жителей и гостей города выступят Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов.



Также в День города состоятся парад предприятий, ремесленная ярмарка "Город мастеров", фестиваль боевых искусств и многое другое. Полная афиша событий представлена в социальных сетях мэрии.



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Артем Ежаков





