В Орле на День города выступят Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов
Они споют для горожан в рамках музыкально-патриотического фестиваля "Русское лето. Zа Россию".
5 августа в Орле состоится музыкально-патриотический фестиваль "Русское лето. Zа Россию". Он пройдет на площади Ленина с 15:00 до 22:30. На главной сцене для жителей и гостей города выступят Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов.
Также в День города состоятся парад предприятий, ремесленная ярмарка "Город мастеров", фестиваль боевых искусств и многое другое. Полная афиша событий представлена в социальных сетях мэрии.