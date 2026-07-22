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11:51, 22 июля 2026 года Прокуратура требует более 700 миллионов рублей за срыв стройки школы в деревне Жилина Иск уже подан в арбитражный суд Орловской области.





Прокуратура Орловской области подала иск в региональный арбитражный суд к Орловскому областному государственному заказчику и "АС Монтаж".



Надзорное ведомство требует взыскать с подрядчика 711,2 миллиона рублей в качестве ущерба за срыв сроков строительства, а также намерено добиться признания незаконным бездействия "Орелгосзаказчика" в части непринятия решения об одностороннем расторжении контракта, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.



Работы над школой идут уже три года. Сначала была долгая экспертиза, после которой стоимость проекта выросла еще на 600 миллионов рублей. По данным на май, в общей сложности на строительство и оборудование учебного учреждения было выделено более двух миллиардов.





Артем Ежаков





