В Мценском районе продолжается капитальный ремонт Отрадинской школы
На кардинальное обновление учебного учреждения выделено 105 миллионов рублей.
В Мценском районе Орловской области продолжают капитально ремонтировать Отрадинскую среднюю общеобразовательную школу. Реконструкция проходит в рамках проекта "Все лучшее — детям" национального проекта "Молодежь и дети".
Подрядчиком выступает "Курская бетонная компания", стоимость контракта составляет 105 миллионов рублей.
Все работы должны завершиться до 1 июля 2027 года. Отставания от графика нет. Как изменится главная школа сельского поселения? Смотрите в сюжете Даниила Матюшина.