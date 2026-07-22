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18:10, 22 июля 2026 года Орловский отряд волонтеров "Voйско Zаботы" продолжает поддержку передовой Помогают не только материально, но и поддерживают бойцов песнями.







Орловский отряд волонтеров "Voйско Zаботы" продолжает поддержку участников СВО. Ежедневно у добровольцев кипит работа по сбору всего необходимого для передовой.



Вместе с оборудованием, письмами и домашними гостинцами везут и то, что невозможно упаковать в коробки, — тепло родного дома. Искренние слова в письмах и песнях способны поддержать не меньше, чем грузовик с гуманитарной помощью. Елена Степовая расскажет подробнее.





Елена Степовая





