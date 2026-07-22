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18:45, 22 июля 2026 года В Орловской области снизился уровень преступности Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 27,2%.



Фото: архив "Вести - Орел"

В Орловской области в первом полугодии 2026 года общее число правонарушений упало до 2875, что на 21,9 % меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии УМВД.



Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 27,2%. В Орловской области не зарегистрировано ни одного разбоя. Также значительно уменьшилось число убийств, грабежей, краж, мошенничеств и угонов.



Кроме того, сотрудники правоохранительных органов отмечают сокращение уровня преступности в общественных местах на 20 %. Число деяний, совершенных на улице снизилось на 28%.





Карина Басова





