В Орловском музее ИЗО открылась выставка церковного искусства
В экспозиции "Канон и стиль" представлено порядка 80 работ.
В Орловском музее ИЗО до 30 августа работает выставка церковного искусства "Канон и стиль". В экспозиции представлено порядка 80 работ студентов Петербургской Академии художеств имени Репина.
Посетители могут увидеть иконы, образцы храмовой росписи и этюдной живописи. Особое внимание привлекает проект восстановления Благовещенского храма в селе Альшань. Это дипломная работа воспитанницы мастерской церковно-исторической живописи Академии, орловчанки Елизаветы Гира.