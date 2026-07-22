Главная » Новости



15:30, 22 июля 2026 года Более тысячи нарушений миграционного режима выявили на Орловщине за полгода По итогам проверок возбуждено 237 уголовных дел.



Фото: архив "Вести - Орел"

За первое полугодие этого года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области провели 381 проверку иностранных граждан. Об этом сообщили на заседании коллегии в региональном УМВД.



В ходе рейдов выявили 1155 нарушений режима проживания и работы в стране.



По итогам проверок было возбуждено 237 уголовных дел.





Карина Басова





