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14:30, 22 июля 2026 года Сергей Дутов возглавил орловский комитет транспортного обслуживания О назначении объявили в мэрии.



Фото: мэрия Орла

Комитет транспортного обслуживания населения и связи города Орла возглавил Сергей Дутов. Ранее он был там менеджером и некоторое время исполнял обязанности председателя.



Сергей Дутов получил степень бакалавра по направлению "Государственное и муниципальное управление" и магистра по специальности "Юриспруденция". На муниципальной службе находится с 2023-го года, начав с управления муниципального имущества и землепользования мэрии.





Артем Ежаков





