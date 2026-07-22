Главная » Новости



15:36, 22 июля 2026 года Орловские следователи сдали нормативы ГТО Для сыщиков это уже традиция.







Орловские следователи сдали нормативы ГТО. Бег, силовые упражнения, упражнение на выносливость – все без поблажек.



Для сотрудников это уже традиция. Проверка физической формы – часть профессии. Работа следователя требует не только ума, но и силы, и быть готовым к любым вызовам.





Мария Семак





