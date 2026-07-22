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10:04, 22 июля 2026 года В ВТБ сообщили о росте популярности оплат по QR-коду за рубежом

С января совершено более 524 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 млрд рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду.



Аргентина стала одной из первых стран в Латинской Америке, где для россиян запущена оплата по QR-коду. Интерес туристов к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. "До конца года планируется расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса.







