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11:00, 22 июля 2026 года Благоустройство сквера Альберта Иванова в Орле возобновилось Ранее его пришлось остановить из-за найденных артефактов.





В Орле возобновилось благоустройство сквера Альберта Иванова возле Красного моста. Оно было приостановлено на два с половиной месяца из-за геологических работ.



Рабочие наткнулись на артефакты: аптекарские пузырьки и стекло XX века, облицовочные плитки XIX столетия, которыми мостили полы в богатых домах или храмах. Из-за этого на месте долгое время проводили исследования археологи.



Также продолжается преображение территории на набережной Дубровинского у дома № 62. Ежедневно на объекте будут работать две бригады по десять человек. На днях подрядчик начнет установку бордюров и поребриков, а также кладку плитки.





Надежда Невматулина





