В Орловской области опубликовали августовский график выплат детских пособий и пенсий

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8:00, 23 июля 2026 года
В Орловской области опубликовали августовский график выплат детских пособий и пенсийПрактически все придет в первой декаде месяца.
В Орловской области опубликовали график выплат детских пособий и пенсий на август. Его представило региональное отделение Социального фонда России. Практически все придет в первой декаде месяца.
Единое пособие зачислят третьего числа. Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала придет 5 августа.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям переведут 7 августа, неработающим – 3 августа.
Не позднее 7, 14 и 21 августа придет пенсия, начисляемая через банки.
Артем Ежаков
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