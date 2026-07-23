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8:00, 23 июля 2026 года В Орловской области опубликовали августовский график выплат детских пособий и пенсий Практически все придет в первой декаде месяца.





В Орловской области опубликовали график выплат детских пособий и пенсий на август. Его представило региональное отделение Социального фонда России. Практически все придет в первой декаде месяца.



Единое пособие зачислят третьего числа. Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала придет 5 августа.



Пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям переведут 7 августа, неработающим – 3 августа.



Не позднее 7, 14 и 21 августа придет пенсия, начисляемая через банки.





Артем Ежаков





