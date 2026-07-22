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10:30, 22 июля 2026 года Андрей Клычков изучил опыт белорусской деревообработки и керамической промышленности Губернатор Орловской области посетил ОАО "Ивацевичдрев" и ОАО "Березастройматериалы".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь ознакомился с опытом белорусских предприятий, занимающихся деревообработкой и изготовлением керамической плитки – ОАО "Ивацевичдрев" и ОАО "Березастройматериалы", сообщает пресс-служба главы региона.



Первое предприятие реализует полный цикл производства – от собственных лесозаготовок до выпуска готовой продукции. "Это очень интересно для орловских предприятий, занимающихся, например, производством мебели", – отметил глава региона.



Вторая компания специализируется на выпуске высококачественной керамической плитки и керамогранита под торговыми марками Beryoza Ceramica и Belani.

"Как вы знаете, орловская керамическая плитка занимает серьезную долю отечественного рынка, и в определенной степени мы конкуренты, но завод действительно впечатляет своими масштабами", – заявил губернатор. Также Андрей Клычков анонсировал встречу руководителей свободной экономической зоны "Брест" и представителей ОЭЗ "Орел".





Артем Ежаков





