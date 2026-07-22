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9:30, 22 июля 2026 года "Зеленые" выдвинули Михаила Грачева в Госдуму от Орловской области Накануне он подал документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты.



Фото: избирательная комиссия Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области приняла документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от Михаила Грачева. Он выдвинут партией "Зеленые" по одномандатному избирательному округу № 147.



Ранее избирком получил аналогичные документы от лидера регионального отделения ЛДПР Владислава Числова, представителя "Новых людей" Сергея Почтарева, заместителя губернатора Александра Бирюкова, выдвинутого партией "Единая Россия", Ивана Устинова от "Партии Пенсионеров", Руслана Перелыгина от "Справедливой России" и Николая Павелко от "Родины".



Иван Дынкович от КПРФ удостоверение кандидата уже получил.





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