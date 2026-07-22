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10:00, 22 июля 2026 года В Орловской области стартовала уборочная кампания Первыми к работе приступили аграрии Ливенского района.







Гул комбайнов сейчас — главный звук на полях Орловщины. В регионе началась уборочная кампания. Первыми к сбору урожая приступили аграрии Ливенского района.



В хозяйстве "Дубрава" техника уже работает на полях с озимой пшеницей. В первую очередь убирают ранние сорта "Льговская-4" и "Гром". Ежедневный мониторинг показывает, что урожай выдался на славу — в зернах высокий уровень протеина, в норме показатели клейковины и белка.

— Каждый год мы засеваем более 128 тысяч гектаров. В этом году планируется убрать 27,516 гектаров озимой пшеницы. На сегодняшний день уже убрано 1872 гектара, — сообщила начальник отдела сельского хозяйства администрации Ливенского района Ольга Головина. Вслед за Ливнами на поля вышли аграрии Покровского района.







