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20:30, 21 июля 2026 года Целевое обучение набирает популярность среди орловских абитуриентов Это гарантированное трудоустройство, помощь от работодателей и возможность получать практические навыки во время учебы.







Планировать первую запись в трудовой книжке можно еще до студенческой жизни. Целевое обучение становится все более востребованным среди абитуриентов Орловской области.



Причин несколько: выпускник получает гарантированное рабочее место, а работодатель - специалиста, подготовленного для решения конкретных задач.



Путь от школьной скамьи до рабочего места становится короче, если заключить договор с будущим работодателем еще на этапе поступления. Организация помогает студенту в учебе, а выпускник обязан работать там минимум три года. Елена Степовая расскажет о направлениях, на которые можно поступить по целевому набору.





Елена Степовая





