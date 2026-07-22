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12:45, 22 июля 2026 года В орловской поликлинике №2 начали работать два эндокринолога Теперь здесь четыре специалиста этого профиля: три в основной поликлинике и один в филиале.







В поликлинике № 2 Орла вдвое расширились возможности для приема пациентов. К работе приступили два эндокринолога, увеличив их общее количество до четырех: три специалиста трудятся в основном корпусе, а один — в филиале.



Это особенно важно, так как в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" особое внимание уделяется борьбе с сахарным диабетом. С новыми врачами познакомилась Елена Литинская.





Елена Литинская





