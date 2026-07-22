Капремонт Образцовской школы под Орлом планируют завершить к 1 сентября
На объекте ежедневно работают 20 строителей.
Школа в Образцово впервые за 40 лет переживает масштабное обновление. Строители начали работы в прошлом году и планируют завершить их к концу августа.
Процесс идет с опережением графика, поэтому ученики смогут вернуться за парты уже 1 сентября. Ежедневно на объекте трудятся 20 строителей. Ход работ оценил и.о. губернатора Орловской области Александр Бирюков. Елена Степовая расскажет о текущем этапе ремонта.