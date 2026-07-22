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18:15, 21 июля 2026 года Под Орлом в лобовом столкновении внедорожника и "Лады" погиб человек ДТП случилось на трассе "Орел-Калуга".







Сегодня днем в Орловском округе произошло смертельное ДТП. На трассе "Орел-Калуга" лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2107" и "УАЗ Патриот".



Водитель "семерки" погиб на месте. Пассажира легковушки увезли в больницу Орла.



По предварительной информации, водитель "УАЗа" ехал по трассе "Орел-Калуга". На третьем километре он врезался в "ВАЗ-2107".



На месте происшествия работают инспекторы, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.







Антон Сорокин





