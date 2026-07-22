Главная » Новости



14:00, 22 июля 2026 года Орловцев предупредили о магнитных бурях После долгого периода низкой геомагнитной активности на Земле ожидается возмущение магнитного поля.



Фото: архив

После продолжительного периода низкой геомагнитной активности на Земле ожидается новое возмущение магнитного поля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце. Поток быстрого солнечного ветра достигнет нашей планеты уже сегодня, 22 июля.



По прогнозам, геомагнитные возмущения усилятся в ночь с 22 на 23 июля. Активность может продлиться не менее суток. В пиковые моменты возможны магнитные бури уровня G1–G2 по пятибалльной шкале NOAA, что соответствует слабым и умеренным возмущениям. Вероятность более сильных бурь оценивается примерно в 5%.



Для большинства здоровых людей магнитные бури не представляют серьезной опасности. Однако метеочувствительные люди могут испытывать временный дискомфорт: головные боли, слабость, перепады давления, нарушения сна и повышенную утомляемость.







Сергей Мерцалов





